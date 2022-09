Listas nuevas películas y series basadas en libros de Stephen King

Stephen King es uno de los escritores más reconocidos del cine de terror, gracias a Carrie, El Resplandor e It, entre muchos otros títulos, los cuales han dejado el papel para ser adaptados en cine y televisión.

Una de las adaptaciones más recientes basadas en el escritor estadounidense fue el remake de It, el cual constó de dos entregas que generaron grandes ingresos en taquilla.

Tras estas cintas, el público se cuestiona sobre cuándo volveremos a ver algo basado en las novelas de Stephen King y ya llegaron; éstas son algunas adaptaciones de libros del autor que se estrenarán próximamente en cines y plataformas de streaming.

Los fanáticos del payaso Pennywise quedarán contentos al saber que la adaptación del 2017 de It, Welcome To Derry, tendrá una continuación en forma de serie, la cual se emitirá a través de HBO Max.

Welcome To Derry contará los orígenes de Pennywise, el villano principal de la franquicia creada y publicada por Stephen King, este spin off aún no cuenta con una fecha oficial de estreno.

El Misterio de Salem’s Lot, la segunda novela de Stephen King llegará en 2023 para contar una historia de vampiros de la mano del cineasta Gary Dauberman, quien fue el encargado de escribir el guión de Anabelle, El Conjuro e It (2017).

El Misterio de Salem’s Lot está siendo producida por New Line y Warner Bros aunque no se ha confirmado si llegará a cines o directamente a alguna plataforma de streaming.

Fairy Tale es la más reciente novela de Stephen King publicada tan solo hace unas semanas ya tiene una adaptación cinematográfica confirmada la cual será dirigida por Paul Greengrass.

Fairy Tale cuenta la historia de un niño y su perro quienes se aventuran en un universo lleno de fantasía.

The Boogeyman es una historia que cuenta la vida de Billings, un hombre que decide ir al psiquiatra debido a un trauma generado por el asesinato de sus hijos, quienes antes de morir de una forma misteriosa gritaron “¡Boogeyman!”.

The Boogeyman llegará en 2023 con Sophie Thatcher y David Dastmalchian como protagonistas.

Mr. Harrigan’s Phone, cinta que estará protagonizada por Jaeden Martell y Donald Sutherland, quienes han aparecido en otras cintas como It y Moonfall.

Mr. Harrigan’s Phone llegará a Netflix el próximo 5 de octubre.