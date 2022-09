Federer espera jugar su último partido junto a Rafael Nadal

El suizo Roger Federer dio a conocer que su último partido profesional será un encuentro de dobles en la Laver Cup Londres y le gustaría jugarlo al lado del español Rafael Nadal, antes de decirle definitivamente adiós a las canchas.

La semana pasada, Federer anunció su retiro ya que le fue difícil recuperar su nivel luego de varias operaciones de rodilla.

Considerado una leyenda del tenis mundial, Roger confirmó que del viernes al domingo enfrentará a un equipo europeo formado por Nadal, Djokovic, Tsitsipas, Ruud y Murray, contra otro del resto del mundo.

Durante la conferencia de prensa, el suizo recordó sus primeros años en el tenis en aquel ya lejano 1993.

“Nunca hubiéramos pensado que iba a estar aquí sentado a los 41 años dando mi última rueda de prensa, recordando todos los momentos y partidos que he jugado”, manifestó.

Tras varios años dentro del deporte blanco, Federer aseguró que una de la parte dura de retirarse es difícil, agregó que hay cosas que echara de menos. “Son precisamente las cosas que estás contento de no tener que volver a vivir. Los nudos en el estómago durante las largas esperas antes de un partido. No estoy satisfecho, pero sí contento con la decisión, porque es la correcta y la he pensado mucho”, finalizó.