22 edificios y 120 escuelas con daños tras sismos en CDMX

El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteva Medina, dio a conocer que en total se detectaron 22 edificios con daños o afectaciones en su estructura en la capital del país tras los sismos de 7.7 y 6.9 que ocurrieron esta semana y tuvieron epicentro en Michoacán.

En conferencia de prensa, indicó que inicialmente se recibieron solicitudes de inspección para 21 inmuebles, de los cuales solo cuatro presentan riesgo medio.

Alcaldía GAM en CdMx reporta daños en puente vehicular tras sismo de 6.9

No obstante, posteriormente se sumó un inmueble ubicado en el cruce de las calles Dr. Lucio y Dr. Navarro, el cual tiene riesgo alto, debido a que está inclinado.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que los daños en el edificio de Dr. Lucio se detectaron tras una revisión al inmueble contiguo, que sí estaba reportado.

Sin embargo, destacó que aún no se sabe si los daños son por el sismo de hoy o se generaron antes, aunque no se habían reportado. Asimismo, mencionó que es un edificio de oficinas por lo que no hay nadie viviendo ahí y ya se colocaron los sellos correspondientes.

“En total son 22 inmuebles, con este de Dr. Lucio, no se sabe si fue por este sismo o ya tenía daños previos que no habían sido reportados, lo que encontró el DRO, cuando revisa el edifico contiguo que si había sido reportado es que el edificio vecino en realidad tenía más daños, es un edificio de oficinas, no vive gente ahí y se está haciendo el desalojo y los sellos correspondientes”, comentó.

El titular de la Sobse indicó que también 176 escuelas solicitaron una revisión tras los sismos, de las cuales en 120 ya se concluyeron las inspecciones y ninguna tiene daños mayores.

No obstante, siete tienen afectaciones de riesgo medio y 113 más daños menores, pero afirmó que “todas ya se están atendiendo” y se espera concluir hoy la revisión de las 56 pendientes, además de que se prevé recibir más solicitudes de revisión.