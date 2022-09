Policía bancaria industrial, ejemplo a nivel nacional: Claudia Sheinbaum

“Fíjense qué importante es el trabajo que desempeña la Policía Bancaria Industrial, que hoy firmamos un convenio con Michoacán porque el gobernador quiere que sea la Policía Bancaria Industrial quien capacite a la Policía Auxiliar de Michoacán, esa es la labor que ustedes desempeñan, son ejemplo, no solamente para la ciudad sino para todo el país, por eso hoy quiero agradecerles la labor que desempeñan todos los días”, destacó Claudia Sheinbaum.

En el marco del 81 aniversario de la Policía Bancaria Industrial (PBI), celebrado en el Teatro Metropolitan, la Jefa de Gobierno recordó que en la capital del país se trabaja bajo cuatro ejes principales: atención a las causas, el reforzamiento de la policía, la labor de inteligencia e investigación; y la coordinación con instituciones de seguridad federales y procuración de justicia.

El propósito, es ser cada vez más una policía de proximidad que atienda las necesidades y con esta estrategia que se vincula con la del Gobierno de México hemos logrado más del 50% de reducción en los delitos de alto impacto de la Ciudad de México en casi 4 años que llevamos al frente, destacó la mandataria capitalina

Esto no se podría haber logrado sin el esfuerzo de cada uno de ustedes porque no solamente es su esfuerzo, no solamente es el sacrificio, yo sé que ponen el corazón, y eso es lo mejor que uno pueda dar: el corazón por la vida y por los habitantes de la Ciudad de México. Así que puedo afirmar sin temor a equivocarme, que ustedes son parte de la mejor policía del país, la policía de la capital del país.

“Hoy que se cumplen 81 años de la Policía Bancaria Industrial, lo que tengo que decirles es: muchas gracias a cada uno de ustedes por la labor que desempeñan y por su entrega”, felicitación y reconocimiento que hizo extensiva a las familias de los más de 16 mil elementos que integran la PBI.

En su intervención Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, destacó que la firma de convenio de colaboración en materia de seguridad es de gran relevancia para la entidad, “es un convenio específico de coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para capacitar y formar a nuestra policía auxiliar de Michoacán”, explicó.

Señaló que Michoacán cuenta con una Policía Auxiliar desde hace 20 años, pero que, a pesar del gran valor de sus casi 1,500 elementos, no se le ha dado la relevancia, “carece de un perfil específico, por eso ahora llegó el momento de contar en Michoacán con una policía como nos lo han demostrado ustedes en la Ciudad de México (…) es lo que queremos para Michoacán.

Ramírez Bedolla agradeció la disposición para que en conjunto Michoacán y la Ciudad de México trabajen en materia de seguridad.