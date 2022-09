AMLO sobre aniversario caso Ayotzinapa: “Hoy es día de luto nacional”

Ante el octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hoy es un día de luto nacional, además, indicó que los avances en las investigaciones han comenzado a romper con el pacto de silencio e impunidad en torno a este suceso.

Desde Palacio Nacional, mencionó sobre el caso de los normalistas “Hay, como es natural, lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables, hay quienes quisieran que falláramos que no cumplamos nuestro compromiso de justicia”.

El líder del ejecutivo federal, garantizó el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pero al mismo tiempo convocó hacerlo de manera pacífica. Dijo “Lo único es evitar la violencia porque no es nuevo llevamos muchos años practicando la no violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica, la no violencia”.

El dirigente mexicano, detalló que “Hay que estar atentos con los provocadores porque hay muchos que no quieren la justicia ni la transformación. Hay quienes viven también de la administración del conflicto, se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble que se resuelvan los problemas”.

Durante su tradicional conferencia matutina, insistió en que las manifestaciones deben ser pacificas, explicó que si cuando le robaron la presidencia en 2006, se hubiera optado por una ruta violenta no se hubiera garantizado la transformación. También, solicitó seguir el ejemplo de quienes han luchado de forma pacífica como Nelson Mandela, Gandhi o Martin Luther King.