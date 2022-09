AMLO pide que la marcha conmemorativa por el caso Ayotzinapa, se desarrolle de manera pacífica El dirigente mexicano, indicó que hay que practicar la no violencia en la búsqueda de la justicia

En conmemoración al octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares y organizaciones se reunirán en el Ángel de la Independencia a las 16:00 horas, con respecto a está manifestación, el presidente Andrés Manuel López obrador, llamó a realizar manifestaciones pacíficas.

El líder del ejecutivo federal, afirmó tener una “voluntad inquebrantable” en la búsqueda de justicia en el caso, además, aseguró que se está rompiendo el pacto de silencio e impunidad y que la investigación está avanzando.

López Obrador, pidió tener “mucho ojo” con los provocadores, pues existen muchos que no quieren la transformación ni la justicia. Dijo “Hay, como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego, hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables.

Desde Palacio Nacional, mencionó “Hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble que no se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya impunidad”.

El tabasqueño, aclaró que se garantizará el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, lo único que se quiere evitar es la violencia, no es nuevo, ya llevamos años practicando la no violencia, en nuestra lucha por la justicia. No es tirar piedras, ni bombas molotov, es protestar de manera pacífica y organizar al pueblo”.

El día de hoy previo a la marcha conmemorativa de la desaparición de los 43 normalistas, se ha cercado Palacio Nacional, con vallas metálicas de más de dos metros, para protegerlo contra posibles actos violentos.