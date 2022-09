Concierto de Grupo Firme costó 2.5 MDP a CDMX: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el concierto de Grupo Firme en el Zócalo capitalino tuvo un costo de 2.5 millones de pesos para la Ciudad.

En conferencia de prensa, la mandataria elogió a la agrupación porque asumieron la mayor parte de los gastos, mientras que la erogación de la ciudad fue en temas de Protección Civil.

“Realmente fue un concierto muy exitoso, maravilloso, quiero decir, porque además se ha dicho en algunos medios y algunas personas que tuvo un gran costo para el gobierno de la Ciudad, por eso agradecimos tanto a Grupo Firme porque en realidad ellos pusieron prácticamente toda la inversión. La Ciudad de México destinó alrededor de dos y medio millones de pesos que tenían que ver con cuestiones de protección civil, que es como el dos por ciento de lo que realmente costó el concierto”.

Reconoció que el concierto “rompió récord en asistencia con, estimamos, podrían ser quizá más, pero 280 mil personas, principalmente jóvenes, además de que se rompió récord, lo donó prácticamente todo Grupo Firme”, expresó.

Sobre los altercados que se registraron en las inmediaciones del Zócalo durante el concierto, Sheinbaum los minimizó y aseguró que fueron cuestiones menores, como asistencias médicas y algunos conatos con policías, en comparación con la cantidad de gente que acudió.

Frente a las críticas de la oposición sobre la realización del concierto y su organización, contestó: “Que se informen bien, ahora sí que como dice Grupo Firme: ya supérenlo”.

Cuestionada sobre el contenido de las canciones del Grupo, que invitaran a atentar contra la vida de las mujeres, Sheinbaum dijo que su gobierno no es represor y el pueblo es maduro.

“En si las canciones no tienen un riesgo feminicida, puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo con una letra, yo creo que ya corresponde a las personas, nosotros no vamos a censurar, no estamos de acuerdo con la censura, el pueblo de México es responsable y es adulto”, añadió.

Por último, ante la ingesta de alcohol por parte de los integrantes de la banda durante el concierto, opinó: “Es parte del show”.