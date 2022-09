Consulta sobre el ejército será en enero y sin INE, adelanta AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este lunes 26 de septiembre que no se llamará “consulta” el ejercicio que se realizará para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Además, en su conferencia de prensa matutina anunció que este ejercicio se llevará a cabo en enero de 2023 y reiteró que no contará con la participación del Instituto Nacional Electoral (INE). Por el contrario, adelantó que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentará mañana un programa para realizar este mecanismo.

“No se le va a llamar consulta, porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE, porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, no, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes, entonces no, así no, saldría carísimo”, expuso en su conferencia de prensa matutina.

“Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos, pueden ayudar los gobernadores, pueden ayudar los presidentes municipales, las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos”, agregó.

No obstante, el Jefe del Ejecutivo federal reconoció que la “consulta” podría no ser vinculante; sin embargo, refirió que el apoyo de la ciudadanía “puede llevar a que los legisladores cambien de parecer”.

“¿O es que va a predominar más en el Poder Legislativo, la política partidista o los sentimientos de la gente? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿a quién le afecta que se haga una consulta?”, expresó.

Finalmente, López Obrador rechazó las versiones de que su Gobierno presione a miembros del Congreso de la Unión para que aprueben sus iniciativas, y aseguró que “no polemizará” con el presidente de la Cámara de Diputados. Santiago Creel, quien ayer acusó al mandatario de intentar una “indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados” al solicitar una consulta ciudadana.

“Aquí no presionamos a nadie, cada quien es responsable de sus actos. Lo que no queremos es que siga la élite, una minoría, decidiendo por todos, como era antes, la llamada clase política”, concluyó.

El pasado 23 de septiembre, el Presidente planteó realizar una consulta ciudadana sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas, así como evaluar el desempeño de la Guardia Nacional y opinar sobre su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En ese entonces, el mandatario indicó que la razón de este ejercicio es para que la discusión que se lleva a cabo en el Congreso sobre la reforma constitucional para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta marzo de 2028 “no sea un asunto cupular”.

Esta iniciativa, presentada por la Diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yolanda de la Torre, y respaldada por su Grupo Parlamentario, ya fue avalada en la Cámara de Diputados con el apoyo de Morena y aliados, pero se encuentra en suspenso en el Senado debido a que la fracción del PRI —a diferencia de la bancada tricolor en San Lázaro— está dividida en respaldar la minuta, situación que ha impedido que se tengan los votos suficientes.