Si no se aprueba iniciativa, el ejército regresa a los cuarteles en 2024: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el Congreso de la Unión no aprueba la reforma que permita extender a 2028 la labor de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública los militares y marinos regresarán a los cuarteles en marzo del 2024, y los responsables de no contener la violencia en el país serán los opositores que votaron en contra.

Durante la conferencia de este martes en Palacio Nacional, recordó que en el gobierno panista de Felipe Calderón y en el priista de Enrique Peña Nieto utilizaron de manera ilegal a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia en el país, sin una reforma a la Constitución que lo permitiese.

“Si ellos no aprueban que se amplíe el plazo en marzo del 2024 no podríamos porque no vamos a violar la Constitución, con todo respeto, imagínense, si así cuidamos y estamos pendientes y hay mucha conciencia al interior del Ejército de que no se pueden violar los derechos humanos, imagínense si después de marzo siguen actuando los militares en labores de seguridad pública y hay una masacre. No lo podríamos nosotros permitir de ninguna manera, es no participa (el Ejército), no participa”, dijo.

Para López Obrador, “es un acto irracional, de perturbación política y politiquería” que toda la bancada del PAN y algunos priistas en el Senado hoy se opongan a la minuta de reforma constitucional, pues deben estar conscientes que el país necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas para dar garantías de seguridad a la gente y fortalecer a la Guardia Nacional.

También exhibió una declaración de abril del 2010 del ex secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, en el gobierno de Felipe Calderón, en el que afirmó que el Ejército seguirá en las calles de 5 a 10 años más, y los urgió a una reforma para legalizar su participación.

“Lo que se me hace extraño es que no quieran que legalmente el Ejército y la Marina ayuden en labores de seguridad porque cuando ellos estuvieron al Ejército utilizaron al Ejército de manera ilegal, no tenían facultades los militares para actuar en labores de seguridad pública y sin embargo lo hicieron”, criticó el mandatario.

El jefe del Ejecutivo federal negó cabildear con algún senador o gobernador de oposición la aprobación de la minuta militar, que se discutirá próximamente en el Senado.

“En esto de la ley de la Guardia Nacional yo no he hablado con ningún senador. Ayer vino un senador, pero por otras razones, don Carlos Aceves, de la CTM y estuvimos platicando y él votó a favor de que la Guardia Nacional tenga el respaldo de la Secretaría de la Defensa y de Marina. Y sí me lo expresó, pero yo no se lo pedí o no vino por eso.

“No hablo con ningún gobernador, no le he hablado a ningún gobernador del PAN: oye, ayúdanos; o a ningún gobernador del MC, oye, ayúdanos. No, esa es decisión de cada legislador y si el PAN en bloque, en bloque decide no a la Guardia Nacional o no a que la Guardia Nacional dependa porque ser una rama de la Sedena, pues ellos asumen su responsabilidad”, dijo.