Grandes empresas deben hasta 100 mil MDP en impuestos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los grandes contribuyentes pagar sus impuestos porque la defraudación fiscal se castiga con cárcel; reveló que empresas nacionales y extranjeras deben hasta 100 mil millones de pesos.

“Hay quienes no aceptan la nueva realidad y piensan que con argucias legaloides, amparos y otras triquiñuelas van a poder evitar que paguen, no, yo les aconsejo que paguen porque además ya esta defraudación fiscal es de carácter penal, ya cae en la esfera de lo penal”, dijo en su conferencia desde Palacio Nacional.

López Obrador dijo que aún hay resistencia porque durante mucho tiempo vivieron privilegios fiscales.

“Antes no pagaban o si pagaban les devolvían los impuestos, esto hay que decirlo, aunque moleste, no pagaban impuestos los grandes empresarios, corporaciones, iba yo a decir grandes contribuyentes porque así se les considera en Hacienda, pero estaba mal llamarles así porque no contribuían los grandes contribuyentes”, refirió.

El Presidente de México recordó que en las administraciones anteriores era legal la condonación de impuestos y tenían información de cómo hacerle para que les condonaran los impuestos.

“Había mecanismos establecidos para favorecer a los llamados grandes contribuyentes, había un mecanismo que se llamaba la consolidación fiscal”, comentó.

Aseguró que con los gobiernos anteriores se condonaban impuestos por 10 mil millones de pesos, que significa el presupuesto de un estado del país.

Anunció que la primera semana de octubre del 2022 tendrá una reunión con funcionarios del SAT, tras ser informado de que hay 20 grandes contribuyentes nacionales y extranjeros, que deben alrededor de 100 mil millones de pesos.

“La semana próxima tengo una reunión con todo el equipo del SAT, porque ayer me vio la directora del SAT con el director de grandes contribuyentes y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando, ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado… y vamos a hacer una revisión”, informó.

López Obrador recordó que con el pago de impuestos el país tiene unas finanzas públicas sanas para su desarrollo, para seguir apoyando a la población y para no contratar deuda pública.

Finalmente explicó que esos mil millones de pesos que adeudan estas 20 empresas son el equivalente a los que se ha destinado este año 2022 a caminos en la zona más pobre de Guerrero.