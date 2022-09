AMLO consigue acuerdo con productores para evitar alza de precios en la canasta básica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que no habrá incrementos en productos de la canasta básica e incluso se podrían reducir los precios, esto gracias a que se llegó a un acuerdo con productores, distribuidores y propietarios de las tiendas de autoservicio.

Desde Palacio Nacional, destacó que el alza de precios ha sido provocada principalmente por la pandemia y la guerra en Ucrania, dijo que ante la inflación se han tomado medidas “heterodoxas” esencialmente a través del subsidio al precio de los combustibles.

El líder del Ejecutivo federal, comentó que las acciones que han tomado los bancos de otros países, de elevar las tasas de interés son insuficientes y traen como consecuencia frenar la economía.

“Es como un carro cuando se calienta, esa es la inflación, entonces se apaga el carro, si, se enfría, pero no camina, ya no hay crecimiento. La fórmula es cómo crecemos sin inflación. No nos estamos confiando de que lo que están haciendo los bancos centrales para detener la inflación”, expresó durante la mañanera del día de hoy.

López Obrador, detalló que el aumento en precios de productos alimenticios, se debe a que México no cuenta con autosuficiencia alimentaria, teniendo que importar productos que tienen un alza en todo el mundo, en términos de composición de la inflación mexicana, el 0.8 por ciento corresponde a los energéticos y un 4 por ciento a alimentos.

El presidente, manifestó estar complacido con la respuesta que obtuvo de los productores, pues fue “muy positiva” y con el acuerdo que llegaron, se lograra frenar el incremento inflacionario.

“Cuando hicimos el planteamiento, su respuesta fue muy positiva. Con esta medida vamos a lograr detener el incremento inflacionario. Los técnicos estaban gritando la fórmula de siempre que significa aumentar la tasas de Estados Unidos, están aumentando las tasas y en todo el mundo, aumentan las tasas para frenar crecimiento económico, detener la economía, es la fórmula que aplica siempre, indicó el dirigente mexicano.