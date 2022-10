AMLO niega presión del crimen organizado, para sacar al Ejército de las calles

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que el crimen organizado no es el que presiona para que el Ejército y la Marina, dejen de participar en tareas de seguridad pública, sino que por “politiquería”, son los partidos y los legisladores de oposición quienes lo rechazan.

“No es que la delincuencia organizada esté presionando en contra de que no se permita al Ejército y la Marina participar en seguridad pública, es un asunto politiquero”, expresó durante su tradicional conferencia matutina.

El dirigente mexicano comentó, que es un asunto de los legisladores y partidos de oposición, que se equivocaron , pero aún pueden rectificarse, como lo han hecho algunos diputados y senadores.

Desde Palacio Nacional, detalló que durante la toma de protesta como gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, militante del PAN, solicitó la presencia del Ejército y la Marina en su estado, resaltó “Pero los líderes de su partido están en contra de lo que ella está solicitando”.

Por último, indicó que de no consolidarse la Guardia Nacional, aumentará la violencia y los homicidios. Mencionó “Ellos tienen que ir aceptando que nosotros no vamos a fallarle al pueblo, no vamos a incumplir con nuestra responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad”.