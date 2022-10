Sujetos a proceso dos ex funcionarios por el desplome de la L12 del metro

Dos ex servidores públicos de la Ciudad de México, comparecieron ante un juez, lo cual terminó a las 4:00 horas de este lunes, cuando el impartidor de justicia determinó abrir proceso contra ambos por su presunta participación en esos hechos.

Los ex funcionarios, que fungieron como ex subdirector de obra civil “C” y ex director responsable de obras, no comparecieron ante en la audiencia del pasado 20 de julio en la que fueron vinculados a proceso ocho personas, entre ellos Enrique Horcasitas Manjarrez, ex director general del Proyecto Metro.

A los imputados se les impuso las medidas cautelares de presentación periódica cada 15 días, no acercarse a las víctimas y la prohibición de salir del país. Además, el juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria tanto de la defensa de los imputados como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de

Aparte de Horcasitas Manjarrez, los otros siete que se dice enfrentan culpas son Moisés “N”, ex director de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro; Juan “N”, ex director de Obras Civiles de Proyecto Metro; Enrique “N”, ex subdirector de Estructura e Ingeniería; Juan Carlos “N”, ex encargado de la obra en el tramo Olivos-Tezonco; Fernando “N”, ex director general de Supervisión de Obra; Fernando “N”, ex director de Coordinación de Supervisión de Obra; así como los dos ex funcionarios que fueron vinculados a proceso la madrugada de este lunes 3 de octubre.