AMLO niega espionaje a periodistas y opositores a través de Pegasus El dirigente mexicano negó las acusaciones de espionaje a periodistas y activistas, además, declaró no ser igual a los gobiernos anteriores

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, se le cuestionó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la investigación que dio a conocer el espionaje de dos periodistas y un defensor de derechos humanos, por medio del software Pegasus en 2019.

El mandatario declaró no tener conocimiento de la supuesta compra del software Pegasus, por parte de la Sedena y admitió que el ejército realiza labores de inteligencia pero no de espionaje.

“No es cierto que se espíe a periodistas y opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, si hay pruebas que la presenten”, expresó el tabasqueño.

Desde Palacio Nacional, detalló estar a la espera de que las autoridades correspondientes resuelvan las denuncias penales presentadas. Al respecto dijo “He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos. No tendríamos porqué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos, no podríamos hacer lo mismo”

El líder del Ejecutivo federal también comentó que espiar a Ricardo Raphael, quien es una de las personas que declararon ser víctimas del software, sería una pérdida de tiempo, ya que solo es un simpatizante del movimiento de derecha y un vocero del conservadurismo. Por último manifestó que hoy mismo las Sedena estará presentando información sobre el tema.