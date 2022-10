AMLO enviará nuevamente propuesta para mantener al Ejército y la Marina en las calles

Una vez más el mandatario Andrés Manuel López Obrador salió a la defensa de la iniciativa de reforma constitucional para ampliar la colaboración de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública, asegurando que si los militares regresan a sus cuarteles “la delincuencia hace fiesta”.

“Si los soldados regresan a los cuarteles, pues hacen fiesta los de la delincuencia, y no sólo los de la delincuencia organizada, sino los de la delincuencia de cuello blanco”, expresó desde Palacio Nacional.

El dirigente mexicano mencionó que enviará de nuevo la propuesta al congreso pero también se estará consultando a la población y si esta se pronuncia en contra, durante la consulta que se llevará a cabo en enero, entonces sí aceptará el retorno a los cuarteles.

Durante su tradicional conferencia matutina, comentó “Entonces, vamos a preguntarle a la gente qué opina y si la gente dice no queremos que el Ejército siga en las calles, que se vaya a los cuarteles, a los cuarteles el Ejército. Lo que diga el pueblo, pero no limitarnos a lo que diga el conservadurismo, un grupo de partido conservador”.

El líder del Ejecutivo federal reiteró la necesidad de que las fuerzas armadas apoyen para enfrentar la inseguridad y violencia en el país. Además, recordó que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Marina se dieron por órdenes de autoridades civiles, como en el caso de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, cuya responsabilidad asumió el expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

“No es que el Ejército sea sinónimo de represión, no; eso depende de quién gobierna, quién es el comandante supremo de las fuerzas armadas. Ahora, el presidente, que es al mismo tiempo el comandante supremo de las fuerzas armadas, ha dicho y sostiene que no se va a usar al Ejército para reprimir al pueblo. Y no ha habido tortura como antes, ni masacres, ni desaparecidos. El Estado no viola derechos humanos”, aseguró el tabasqueño.