Santiago Creel pide a AMLO no generar un falso debate sobre el retiro del Ejército de las calles

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, solicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no crear un falso debate en torno al retiro del Ejército en tareas de seguridad pública.

“Utilizar la tribuna pública para tratar de manipular un argumento, presidente, pues es un grave error, otra vez estamos desinformando, estamos engañando con argumentos que no son los argumentos propios y no trate de hacer ver ni a nuestro partido, ni a nuestros gobernadores con debates falsos que pueden estigmatizar a un sector de la población o a mi propio partido en contra de las Fuerzas Armadas, presidente, eso no se lo vamos a permitir”, reiteró durante una entrevista el funcionario del blanquiazul.

El legislador del PAN detalló que nadie con conocimiento en el tema pediría la retirada del ejército ya que este tiene funciones de seguridad nacional y seguridad interior.

Ante la declaración de López Obrador, en donde explica que la gobernadora de Aguascalientes de extracción panista, Teresa Jiménez solicitó al gobierno federal el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército, el aspirante a la presidencia dijo “Yo estoy de acuerdo con lo que dice la gobernadora porque nadie está pidiendo el retiro de la Guardia Nacional, ni mucho menos el retiro del Ejército y las fuerzas armadas. Ese no és el debate, el debate es otro y tiene que ver con la estrategia de seguridad y tiene que ver con el cumplimiento de nuestra Constitución”.

Además, mencionó que “El Ejército tiene que estar presente, si hay temas de seguridad nacional, si hay asuntos que requieren de la presencia de las Fuerzas Armadas por temas que tienen que ver con desastres naturales todo lo que es el programa DN3, el Ejército tiene que estar presente”.

El diputado de Acción Nacional, comentó que el planteamiento del presidente de extender hasta 2028 la participación militar en tareas de seguridad pública en lugar de proteger al Ejército y la Marina, realmente los deja en un estado de vulnerabilidad por razones de inconstitucionalidad.