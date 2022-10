PAN sigue firme en su postura en contra de la permanencia militar hasta 2028 

Ante la aprobación a la reforma al artículo quinto transitorio constitucional, el Partido Acción Nacional (PAN) declaró que es un grave error ampliar hasta 2028 la fallida estrategia de seguridad, en lugar de fortalecer una una policía nacional de carácter civil y establecer una estrategia integral contra la creciente violencia e inseguridad.

El dirigente del PAN, Marko Cortés, arremetió contra los senadores del PRI y del PRD que votaron a favor de la reforma y los acusó de haber traicionado la voluntad de 22 millones de mexicanos, además de haber incumplido con la agenda legislativa de Va por México, quebrantando con una de las principales causas de la coalición opositora.

Cabe mencionar que el artículo 19 de la plataforma común de la Coalición Va por México, señala la urgencia de restituir la seguridad pública como una función eminentemente civil, lo que implica redefinir la función constitucional de las fuerzas armadas como apoyo subordinado en materia de seguridad pública y proyectar un plan nacional de combate a la inseguridad.

Cortés, también felicitó a aquellos que se mantuvieron unidos y fuertes en la defensa de México y no cedieron a las amenazas, presiones y ofrecimientos del gobierno. También, comentó que el partido reconoce el compromiso de las fuerzas armadas con el país pero no apoyan la fallida estrategia de seguridad, pues a más de 3 años que inició su implementación, no ha mostrado resultados y al contrario representa un retroceso en materia de derechos humanos.

El panista explicó que a través de su voto en contra, manifestó el compromiso de defender a México, a la constitución, la democracia y las libertades y buscarán seguir trabajando con aquellos que tienen el valor de hacer lo correcto por México y se mantienen firmes ante un gobierno autoritario.

Por último, expusó que “El gobierno de López Obrador decidió mantener su política de abrazos a los criminales y de la militarización, que ha ocasionado la etapa más violenta del país en lo que va del siglo, con más de 130 mil homicidios en lo que va del sexenio”.