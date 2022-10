Anuncia López Obrador 2 plantas de Licuefacción

En un improvisado discurso, en la refinería de Tula, Hidalgo, donde supervisó los avances de la nueva coquizadora, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la nueva política busca que el país logre la autosuficiencia energética

En este sentido, López Obrador adelantó que su gobierno construirá dos plantas de licuefacción, una en Altamira, Tamaulipas, y la otra en Coatzacoalcos, Veracruz, por lo que habrá fuentes de empleo para los trabajadores del sector.

En un improvisado discurso, en la refinería de Tula, Hidalgo, donde supervisó los avances de la nueva coquizadora, el mandatario destacó que la nueva política busca que el país logre la autosuficiencia energética.

“Queremos ser autosuficientes ya no vamos a seguir con la misma política de vender materia prima, crudo, y comprar gasolinas, ya vamos a producir en México todas las gasolinas y el diésel que se consume en nuestro país”, señaló.

Acompañado por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, la directora general de ICA Guadalupe Phillips; López Obrador dijo que para ello era necesario acabar con la corrupción.

“Ya se tienen que ir los corruptos sean del sector público o del sector privado nacional o extranjero a robar a otra parte, México no es tierra de conquista. Como ya no hay corrupción tenemos presupuesto suficiente, porque todo esto no es con créditos, no ha aumentado la deuda, todo esto es porque antes los machuchones de arriba no pagaban impuestos, y tienen que pagar y ya tenemos una hacienda pública fuerte”, aseguró.