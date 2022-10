Usuarios de RTP denuncian escasez en zonas periféricas por cierre de L1 y L12 del Metro Las rutas 144C y 143 que se dirigen con rumbo al Metro Taxqueña no son suficientes para los usuarios que tienen que tomar el transporte concesionado.

A pesar de la presentación de nuevos autobuses de la RTP, por parte del gobierno de la Ciudad de México, en algunos lugares los usuarios denuncian el descuido de sus 94 rutas, ya que la mayoría de camiones están en las líneas 1 y 12 del Metro por lo que el servicio es insuficiente.

Al respecto, Antonio Piña, miembro del grupo “Fans de Ruta 100, RTP, M1 de la Ciudad de México”, indicó que las rutas 144C y 143 que se dirigen con rumbo al Metro Taxqueña no son suficientes para los usuarios que tienen que tomar el transporte concesionado.

“El Módulo 03 también está de apoyo en los SEFIS tanto como la L12 Tláhuac – Mixcoac cómo la L1 Pantitlán – Balderas y (…) así hay una que otra unidad para esas 2 rutas 144C y 143 Taxqueña – Milpa Alta que es la que más utilizo”, denunció Piña.

En lo que hace a la ruta 23 que va del Metro La Raza a la colonia El Charco – Tepetatal, los usuarios esperan hasta una hora para abordar el autobús, al salir de su base en el Metro, por la cantidad de personas que subieron, el chofer decidió no realizar paradas durante su trayecto.

“Desde el cierre de la Línea 1, hemos tenido que tomar otras alternativas, pues aquí vemos como los camiones se pasan de largo y llevan diferentes letreros hacia Pino Suárez y Balderas”. Dijo un usuario que pidió el anonimato mientras esperaba abordar un autobús en la base del Metro.

“Tardan demasiado, me queda el Cablebús de Cuautepec, pero tendré que pagar 3 pesos más (…) quizá se compense porque llegaré rápido”, dijo Eduardo,señaló otro usuario.

Expuso que su itinerario de esta ruta cuenta con el Colegio de Bachilleres 2, Reclusorio Norte, UACM Cuautepec y la Preparatoria Belisario Domínguez, por lo que es de alta demanda. En otras rutas como de Santa Fe a Tlacuitlapa en la Alcaldía Álvaro Obregón, los usuarios denunciaron que la Ruta 57 se quiere apoderar de ese circuito pues, aunque el gobierno anunció su cancelación autobuses de esa ruta tratan de dar el servicio

Una estudiante de la carrera de comunicación de la UNAM, recordó que para el cierre del mantenimiento a la Línea 2 del Cablebús, la RTP utilizó como alternativa los autobuses escolares para transportar a los usuarios que se dirigen a los alrededores de las estaciones Xalpa, Torres de Buenavista y Quetzalcóatl.

“Si, fueron unos autobuses que nunca los usan, son amarillos y para estudiantes, entonces esos deberían de pintarlos y usarlos en rutas de acá”, dijo.

La mayoría de autobuses de la RTP se instalaron lectores para la Tarjeta de Movilidad y así solo pagar. No obstante, algunos usuarios se han quejado que ya no sirven y tienen que bajarse de la unidad porque el conductor no les deja subir.