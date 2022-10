AMLO: “Beatriz Gutiérrez no aspira a ningún cargo” El tabasqueño indicó que Gutiérrez Müller será la encargada de explicar su futuro

AMLO: “Beatriz Gutiérrez no aspira a ningún cargo”

El mandatario de México. Andrés Manuel López Obrador, descartó que su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, tenga alguna aspiración política futura. Además, señaló que actualmente la investigadora le ayuda con algunos eventos donde se tratan temas donde ella es experta, pero al terminar el sexenio retomará en su totalidad su labor académica.

El líder del ejecutivo federal, comentó “Beatriz, de una vez aprovecho para decirles, no aspira a ningún cargo. En algún momento lo va a externar”. Detalló que “Su futuro terminando la presidencia es vivir en su finca de Palenque, mientras que ella va a seguir como maestra e investigadora”.

Durante su tradicional conferencia matutina, mencionó Gutiérrez Müller será la encargada de explicar su futuro, así como dio a conocer sus motivos cuando rechazó ser primera dama.

Desde Palacio Nacional, indicó “En su momento creo que lo va a expresar, ya no quiero hablar más porque es una mujer con criterio, independiente y no me vayan a reclamar que para qué estoy de vocero, de salamero, dicen en mi pueblo”.