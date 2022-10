Arzobispo de Morelia advierte que la violencia en Michoacán se ha recrudecido

Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Michoacán, consideró que la peregrinación que se realizó a la Basílica de Guadalupe es un signo de paz y esperanza en medio de la situación.

Después de dos años del inicio de la pandemia, cerca de 16 mil peregrinos a pie y ciclistas de la Arquidiócesis de Morelia y de la región Lacustre del Lago de Pátzcuaro arribaron a la Basílica de Guadalupe.

Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia y presidente del Consejo Michoacano para la construcción de la Paz y la Reconciliación y vicepresidente del consejo Interreligioso de Michoacán en un discurso leído por el sacerdote vicario de Michoacán, Homero Nicanor, en conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) mencionó que la peregrinación es un signo de paz y esperanza en medio de la situación difícil que refleja Michoacán, Guanajuato y el resto del país.

Argumentó que están llevando acciones en bien de la construcción de la Paz en la Arquidiócesis de Morelia, a través de centros de escucha para las víctimas de violencia, mujeres violentadas y personas que han sufrido catástrofes naturales aunadas a mesas de diálogo social con las distintas iglesias que conforman el Consejo Interreligioso y demás colectivos y asociaciones civiles.

“Desgraciadamente la violencia en Michoacán, como en resto del país se ha seguido recrudeciendo y ha seguido amenazando más a personas inocentes, no es una realidad sólo de Michoacán si no de todo el país. Yo creo que lo importante en el caso nuestro es que estamos buscando cómo colaborar y cómo contribuir para evitar que los daños de la violencia sean mayores, nosotros nos toca como iglesia, con las demás iglesias y la sociedad civil de contrarrestar esa inseguridad y violencia en Michoacán y en el país”, comentó el arzobispo de Michoacán, Carlos Garfías Merlos.

Respecto a la presencia de las fuerzas armadas en seguridad pública en las calles el Arzobispo de Michoacán comentó su postura sobre dicha acción.

“Yo creo que en ese sentido mientras pueda darse resultado de mayor seguridad y confianza, el gobierno seguirá buscando alternativas. El tema no es tanto si está o no está bien, si nos está dando o no resultado y yo creo que en ese sentido las señales están apareciendo desafiantes y seguiremos pidiendo una estrategia de seguridad con mayor éxito para la población.”

La Arquidiócesis de Morelia en comunión con el Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación, el colectivo michoacano para La Paz , el consejo Interreligioso, la Red Juntos por Michoacán (Rectores de Universidades) y demás asociaciones civiles sin excluir a las autoridades estatales y municipales exhortan a construir un futuro de confianza y seguridad basado en el compromiso para aprender a dialogar resolviendo conflictos, mediando las divisiones y toda forma de violencia.