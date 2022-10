AMLO declaró que se trata de “hacer politiquería” con hackeo a la Sedena

Sobre los cuestionamientos, acerca del impacto del hackeo de los correos electrónicos de la Sedena, el presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó la información y dijo que intentan hacer “politiquería” por el contenido.

El jefe del Ejecutivo federal, declaró que buscan engancharlo en hablar sobre este asunto, que calificó como un intento frustrado para desacreditar a su gobierno.

“Fue como el parto de los montes. Como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos y salió “puque”. Investiguen qué quiere decir puque, nada más Adán lo sabe, quisieran que siguiéramos hablando de eso. Que se apliquen, que busquen otro asunto. Ya eso no funcionó porque la mañanera es un diálogo circular, de buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, guerra sucia, es un periodismo con imperativo ético”, comentó durante su tradicional conferencia matutina.

El tabasqueño, detalló que los opositores quieren manchar la conferencia matutina y los invitó a armar un escándalo pero con sustento ya que la filtración de documentos no funcionó.

“No van a encontrar nada, lo he dicho, no es para presumir, pero no me importa el dinero, he aprendido y es un consejo que puedo dar a seres queridos y amigos, también queridos, que no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder. Entonces por ahí no es la cosa”, indicó desde Palacio Nacional.