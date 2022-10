“Podría reducir el precio de la gasolina con dos nuevas refinerías”: AMLO

Durante su conferencia, realizada en esta ocasión en la 77 zona militar, ubicada en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el tema de la gasolina y su política para la producción de estos combustibles.

El mandatario declaró que México logrará tener autosuficiencia en combustibles y evitar el incremento en sus costos, gracias a la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, con la compra de Deer Park, en Houston, Texas; la rehabilitación de las seis refinerías que tenía el país; y con la construcción de dos plantas coquizadoras.

Además, el jefe del Ejecutivo federal, aseguró que el precio de la gasolina en el país, podría ser reducido, si el próximo gobierno construyera una o dos refinerías más y no se enfocará únicamente en evitar que los costos suban.

El tabasqueño defendió, su política de subsidio al precio de las gasolinas, detallando que si esta, no se hubiera llevado a cabo, se hubieran mantenido los precios del mercado, en medio de la pandemia y la guerra Ucrania-Rusia, la inflación no se encontraría en 8.7 sí no que seria de 14 por ciento, con esto señaló que es necesaria la autosuficiencia energética.

López Obrador dijo que ahora que la pandemia por Covid-19 se está superando, la economía mexicana comienza a estabilizarse y declaró que se prevé que el próximo mes se alcance un millón de empleos más que antes de la crisis sanitaria.