AMLO: “Mis adversarios políticos ya no regresarán al poder en 2024”

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que no les funcionará a sus opositores, sus “campañas publicitarias y su guerra sucia“ pues ya no regresaran al poder en 2024.

El mandatario aseguró estar muy contento, pues en 2024 entregará la estafeta al relevo generacional para que continúe la transformación, además, expresó que no regresarán los corruptos.

“Estoy seguro de eso, que voy a entregar la estafeta y van a continuar. Estoy muy contento, ya no habrá marcha atrás, ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia, ya se echó andar este proceso”, dijo desde Palacio Nacional

El jefe del Ejecutivo federal, afirmó que “Hay un relevo a la vista, lo que significa que vamos a seguir adelante transformando al país”. Además, anunció que se retirará de la política al término de su sexenio.

“Yo ya no voy a estar porque me voy a retirar, entregó la presidencia a finales de septiembre y me jubilo de la política; desaparezco, no vuelvo a opinar, no quiero ser cacique, caudillo, líder moral, ya no puedo dar consejos, no voy hablar de política ni siquiera con mis hijos, con mi familia, nada, ya termino mi ciclo y ya van a venir otros”, expresó López Obrador.

El dirigente mexicano, comentó que existen personas que saben que pueden hacer más y optan por la reelección, pero este no es su caso.