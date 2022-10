López Obrador: “No todos los ministerios públicos y los jueces son corruptos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que no todos los ministerios públicos y los jueces son corruptos, explicó que algunos únicamente requieren capacitación y trabajar más para integrar de manera adecuada sus investigaciones y casos.

Desde Palacio Nacional, dijo que a pesar de existir jueces “buenos, rectos”, todavía hay algunos que son corruptos, que no actúan con imparcialidad y no tienen espíritu de juez. Mencionó “No todo está podrido en la Fiscalía General de la República (FGR) y en el Poder Judicial de la Federación”

El tabasqueño, afirmó que algunos juzgadores, aún son dominados por la ideología conservadora y otros tantos se encuentran al servicio de “potentados”, entre ellos magistrados y ministros pero detalló que “afortunadamente muy poquitos, la mayoría no”.

El jefe del Ejecutivo federal, comentó que en ocasiones, cuando a algunos jueces les llega una petición de amparo, si son empresas trasnacionales, se lo otorgan inmediatamente y no necesariamente es por el dinero, sino porque no les gusta defender al público.

“Cuando les llega un amparo de Repsol y de inmediato o de cualquier empresa, y de inmediato, son como sus empleados y hasta lo hacen por gusto, no necesariamente por dinero, no es por el soborno, por la mochada, sino porque se identifican y no les gusta defender el interés público, aunque parezca increíble les gusta defender lo personal, lo individual y sobre todo el interés económico no hay interés general, no hay interés colectivo, no hay interés público ni a los pobres ni a la nación”, expresó durante su tradicional conferencia matutina.