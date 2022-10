Ricardo Salinas Pliego fue regañado por Ernesto Zedillo, por asesinato de Paco Stanley

El empresario, Ricardo Salinas Pliego, declaró que después del asesinato de Paco Stanley criticó la poca seguridad que había en la ciudad, luego de eso el presidente de ese entonces Ernesto Zedillo lo mandó a llamar y lo regaño, dijo “Me puso una cagotiza”.

El contador explicó que la televisión tiene una influencia muy grande y que los políticos son muy sensibles a dicha influencia.

En un video publicado en sus redes sociales, indicó “Me manda llamar Zedillo y me puso una cagotiza en Los Pinos. Me acuerdo que me dijo: “¿Tú qué te crees?, en esa época Cuauhtémoc Cárdenas era el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y él estaba compitiendo por la presidencia del 2000, entonces todos interpretaron este mensaje como un ataque a Cárdenas y al PRD, y me lo echaron andar como si nosotros fuéramos los culpables del asesinato”.

El líder de TV Azteca, comentó que en ese entonces Cárdenas perdió la elección y ganó Vicente Fox, y como jefe de Gobierno quedó Andrés Manuel López Obrador, fue así como el empresario conoció al actual presidente y comenzaron una buena relación.

“Entonces AMLO lo primero que hizo fue venir a verme a TV Azteca y le dijo que iban a darle vuelta a la página e íbamos a ir para adelante y así fue. Tuvimos una magnífica relación cuando él fue jefe de Gobierno e hicimos varias cosas juntos y desde entonces conozco a AMLO”, comentó el dueño de Grupo Salinas.

“Nos unen cosas como la historia, la visión de país, la voluntad de que a la gente más fregada le vaya mejor, a mí me interesa mucho eso, ¿tú crees que a mí me interesa que la gente esté pobre, muerta de hambre? ¡Claro que no! Además yo sé cómo sacarlos de la pobreza y de la miseria y es poniéndolos a trabajar, el trabajo dignifica, no nada más es un sueldo, y lo que hay que hacer es quitar obstáculos para que la gente consiga empleo y emprenda”, mencionó Salinas Pliego.