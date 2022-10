El amparo contra el nuevo modelo educativo, fue promovido por los conservadores: AMLO

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por la suspensión de la aplicación del proyecto piloto, del nuevo modelo curricular.

Antes de iniciar el ciclo escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación Pública, anunció que se estaría aplicando un programa piloto de un nuevo programa de estudios, este se aplicaría a 960 escuelas, en diferentes puntos del país, con el fin de evaluarlo y después llevarlo a cabo en toda la republica. Sin embargo varios grupos lograron, a través de un amparo, la suspensión provisional del programa piloto.

El mandatario de México, declaró que este amparo fue promovido por el bloque conservador, quienes no quieren que el contenido de los libros sea cambiado, pero recalcó que seguirá insistiendo para que el proyecto se lleve a cabo.

“El ensayo o esta práctica la impugnaron, pero desde luego nosotros vamos a recurrir a las instancias legales para que se continúe con el proceso. Somos perseverantes, no es que ya hubo un amparo y ya. Si fuese así, no hubiésemos podido terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles ni se siguiera construyendo el Tren Maya, que han llovido los amparos del bloque conservador y todos se han venido desechado, porque no hay razón”, expresó desde Palacio Nacional.

El dirigente mexicano detalló que esta es la primera ocasión que se consultó a los docentes, para elaborar los contenidos en los libros de texto, buscando que estos se ajusten a la nueva realidad, con el objetivo de tener una educación científica y a la vez humanística.

“Quitaron el civismo, quitaron la ética, claro, ahora, por el procedimiento que se está llevando a cabo, primero se hizo una convocatoria amplia, nunca tomaban en cuenta a los maestros, por primera vez se les tomó en cuenta para la elaboración de los contenidos de los libros; segundo pasó poner en práctica este nuevo modelo en un número determinado de escuelas para ver resultados y evaluar y luego ya llevarlo a cabo a nivel general, nacional”, indicó desde Palacio Nacional.

El tabasqueño señaló que quienes promovieron el amparo contra el nuevo modelo educativo, son “muy retrógradas” y continúan con la idea de que se debe pagar por la educación.

“De inmediato se opusieron, eso es también muy característico de la derecha, cuando el presidente Adolfo López Mateos autoriza los libros de texto gratuitos para primaria, el bloque conservador de entonces se opone, un partido, llamó hasta a movilizaciones Entonces, son muy retrógradas los conservadores, están con la idea del porfiriato”, comentó López Obrador.