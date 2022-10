Morena quiere dialogar para Reforma Electoral, no imponer su mayoría El líder parlamentario de Morena negó que su partido pretenda eliminar al INE.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamó a privilegiar el diálogo y al acuerdo para construir una reforma electoral, pues dijo, “no queremos hacer valer de manera mecánica nuestra mayoría”.

En vísperas de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma Política Electoral en el Palacio de San Lázaro inicien el próximo martes el análisis de 104 iniciativas, el legislador morenista sostuvo que dichos trabajos representan un ejercicio inédito de diálogo y apertura con el fin de construir una democracia más sólida, pero advirtió:

“Habrá reuniones sucesivas para que por aproximaciones podamos ir construyendo de manera democrática, privilegiando el diálogo y el acuerdo, una verdadera reforma electoral (…). Morena entra a estas reuniones de trabajo con la mayor disposición, no queremos hacer valer de manera mecánica nuestra mayoría”.

Señaló que la construcción y el perfeccionamiento de la democracia requiere de la participación de todos, e insistió en una reforma electoral “verdaderamente democrática, ciudadanizada y que garantice la legalidad, la transparencia, la certeza jurídica y la equidad en los procesos electorales”.

Para ello, dijo se está considerando las 50 iniciativas en materia de reforma constitucional presentadas por diputados de todos los partidos y la del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como 54 iniciativas para reformar las leyes secundarias.

En ese contexto, el líder parlamentario de Morena negó que su partido pretenda eliminar al INE.

“Nada más falso que eso, nosotros lo que queremos es un instituto electoral que no le cueste tanto a los mexicanos, que no tengan sueldos exorbitantes y ofensivos para al pueblo de México, queremos que sea efectivamente, ciudadanizado y que no sea un espacio de cuotas para partidos políticos”, subrayó.

Señaló asimismo que la bancada morenista insistirá en desaparecer el financiamiento operativo de los partidos y dejar solo el financiamiento para campañas.

Llamó asimismo a debatir si se requiere una Cámara de Diputados integrada por 500 legisladores o si es posible que la representación popular tenga un menor número, al igual que en el Senado de la República, congresos locales y regidores en los ayuntamientos.

Mier cuestionó además la existencia de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales electorales en los estados.