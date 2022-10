López Obrador manda “al carajo” a sus detractores

Para Andrés Manuel López Obrador el futuro, su futuro, es muy claro. “Estoy a favor del sufragio efectivo, no reelección, yo termino pero van a seguir otros. Ya no va a ser como antes, de que va a haber un tapado, no, al carajo con eso, que va haber dedazo, al carajo con eso”, dijo el mandatario federal durante su visita a Ayoxuxtla, Puebla.

Ahí señaló que hay varios aspirantes en su partido rumbo a la presidencia y son hermanos y una hermana, de los cuales el pueblo decidirá quien será el próximo mandatario.

“Son varios, mujeres y hombres, los que pueden garantizar el relevo en el gobierno para que continúe la transformación en beneficio de nuestro pueblo”, sostuvo.

Además, también criticó a los gobiernos anteriores y su visión de los programas sociales que hoy son eje en su gobierno.

“Imagínense si regresan los corruptos. No les gustan estos programas. Los potentados lo llamaban fomento, rescate; lo poco que se les da a los pobres lo llaman despectivamente populismo, paternalismo. ¡Que se vayan al carajo!”, dijo durante su mensaje.

Al visitar Ayoxuxtla López Obrador anunció la entrega de recursos para la mejora de caminos en el estado, tal como se hace en Guerrero y Oaxaca.

“También decirles que tenemos un acuerdo, va a estar aquí el subsecretario encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, porque vamos a contribuir, a apoyar con presupuesto federal para la construcción de caminos en esta región”, apuntó.