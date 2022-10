AMLO pide a los legisladores que consideren las opinión de Calderón al discutir Reforma Electoral

Este martes, inició la discusión en la Cámara de Diputados de la Reforma Electoral, al respecto el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó que los legisladores deben tomar en cuenta la opinión de todos, incluso la del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

El dirigente mexicano, dijo que “Que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones hasta las de Calderón. Expresó que en este mes se acababa la democracia en México, pues no se acabó cuando él se robó la presidencia, ¿Cómo se va acabar ahora que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político? Pero que se tome en cuenta la opinión de todos, no le hace que sea de estos organismos europeos, de todos, no hay ningún problema”.

La propuesta de López Obrador busca garantizar elecciones limpias y libres con autoridades electorales imparciales elegidas por el pueblo, así como los consejeros, y los magistrados del Tribunal.

El dirigente mexicano fue cuestionado sobre la opinión de la Comisión de Venecia, integrada por expertos de 61 países, que rechazó la iniciativa porque podría generar ineficiencias en la organización de las elecciones.

Es necesario mencionar que la iniciativa del Poder Ejecutivo propone sustituir el Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reducir los asesores electorales y eliminar a los legisladores plurinominales a nivel federal y estatal.

Al respecto, el tabasqueño comentó “Que este nuevo organismo sea el encargado de organizar todas las elecciones en el País, porque en cada estado hay un organismo igual, que no se gaste tanto, porque actualmente el INE, el Tribunal son los que más gastan”.