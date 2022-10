AMLO pide no caer en la “politiquería”, tras revelaciones de Layda Sansores 

Ante la revelación de una conversación entre funcionarios políticos por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó “Quiero mucho a Layda, respeto mucho a Ricardo Monreal, hay que buscar la unidad y ni siquiera a los opositores, a los conservadores, hay que verlos como enemigos, son adversarios”.

Layda Sansores reveló una conversación entre el morenista Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que se mostraban apoyo.

El tabasqueño, comentó “No hay que tener enemigos y que sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación, porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación”

Desde Palacio Nacional, explicó que el pleito entre ambos miembros de Morena, no afecta al partido. Mencionó “La verdad no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería hacerse eso, no hace falta”.