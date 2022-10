Quisieron “dinamitar” en la Fiscalía caso Iguala, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que dentro de la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa, que depende de la Fiscalía General de la República, quisieron “dinamitar” la investigación del Caso Iguala.

El mandatario federal indicó que el intento de reventar la indagatoria consistió en sumar decenas de acusaciones contra diversos personajes, con la intención de que el Gobierno frenara las pesquisas.

A pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo negó que el ex fiscal Especializado, Omar Trejo, quien renunció al cargo, haya estado detrás del intento de sabotaje.

Sin embargo, sin mencionar nombres, aseguró que están involucrados diversos funcionarios de esa área de la FGR.

“Surgió la sospecha de cómo en el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión.

“Yo sostengo, aquí lo he dicho, que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara”, dijo.

-¿Dentro de la Fiscalía?, se le cuestionó.

“Sí”, respondió.

-¿En el Poder Judicial?, se le insistió.

“No, en la Fiscalía”.

“Entonces, por eso, sin tomar en cuenta el informe, le agregaron a más responsables pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar la decisión, porque si en vez de 6 militares eran 20 pues ya no íbamos a poder actuar y si en vez de los que estaban aparecían otros, no estoy diciendo que sean inocentes y ya se les exoneró, sencillamente no estaban en el informe y la indicación fue vamos a que si existen pruebas sobre estas personas que aparecen en el informe se actúe”, afirmó López Obrador.

“Entonces, se decidió actuar como se hizo y esto les molestó a muchos, aquí no solo están involucrados los actores materiales e intelectuales, están involucrados muchos que avalaron la actuación de las autoridades, que mintieron”.

Después, se cuestionó al presidente si quien quiso dinamitar la indagatoria fue el ex fiscal especial Omar Gómez Trejo, quien renunció tras darse a conocer el informe del Gobierno federal.

“No, otros, es que hay muchos, este es un régimen que no termina todavía, ya lo he dicho, es un proceso de transición, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Tan es así que han asesinado a muchos testigos o personas vinculadas con este caso, entonces ya no queremos eso”, aseguró López Obrador.

“Se tomó una decisión y no la esperaban. Otro alegato es, ¿por qué no se esperaron? Y se cuidó a la perfección, casi querían que se hiciera una publicación en el Diario Oficial de que íbamos a actuar porque pensaban que no iba a haber justicia y que no íbamos a dar pasos como los que se han dado y vamos a seguir dando”.

El presidente trajo el tema de los Guacamaya Leaks para decir que no van a descarrilar a su Gobierno.

“Y desde luego que va a continuar la investigación y vamos a seguir recibiendo elementos de prueba y ya que, como lo de la chachalaca y la guacamaya, que se me olvida y la zopilota, ya, ya, ya, que no estén gastando dinero a lo tonto y perdiendo tiempo porque no nos van a descarrilar, ya que les quede muy claro”, sentenció.

Aprovecho para respaldar a Alejandro Encinas, quien encabezó el informe más reciente del caso Iguala.

“Le tenemos toda la confianza a este señor (Encinas) tiene todo nuestro apoyo, no es que lo van a desgastar y se va a debilitar. Él nos representa a todos y no está solo”, lanzó. El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó el compromiso del Gobierno de México, a través de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de continuar con las investigaciones y procesos judiciales derivados de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en septiembre de 2014.