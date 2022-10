Arturo Zaldívar: “Poder Judicial es independiente del poder político”

En un acto político en Toluca, Estado de México, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, indicó “El Poder Judicial Federal (PJF) ha demostrado y seguirá demostrando ser independiente del poder político, pero también de los poderes fácticos no somos gobierno, pero tampoco somos oposición”.

En la inauguración de la XVII Asamblea general ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIG), resaltó “No nos hemos dejado utilizar y no nos dejaremos utilizar, nuestro único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos. Nos avalan nuestras sentencias nos respalda nuestro trabajo de todos los días”.

Zaldívar, mencionó “A los críticos les pido una vez más que nos critiquen por nuestra sentencias, que nos critiquen por nuestro trabajo, no por sus elucubraciones fantasiosas que sólo buscan desprestigiar a una de las instituciones más importantes del Estado mexicano, y una de las instituciones esenciales en la consolidación de nuestra democracia”.

El funcionario, comentó “Los jueces y juezas federales no requieren que se les defienda en la en la plaza pública, ellos y ella se defienden todos los días con sus sentencias, y nosotros acreditamos todos los días con nuestras sentencias que somos independientes”.

También, señaló “Toda resolución sobre todo en asuntos delicados, conflictivos, puede ser opinable y discutible, esto pasa en todos los países del mundo, pero no es correcto éticamente ni políticamente descalificar el trabajo de los jueces cuando ese trabajo no es acorde a determinada pretensión económica o política”.

El titular, detalló “Estamos en una sociedad polarizada no sólo políticamente si no ideológicamente en la cual se debate como en todo el mundo el futuro de nuestros derechos, la ola anti derechos bien financiada y con un plan muy claro y que le está dando resultados en otros países, está ahí al acecho tratando de ganar terreno para revertir derechos que pensábamos ya no era posible revertir”.