Acelerará AMLO sus supervisiones porque su tiempo se está terminando

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que supervisará con mayor frecuencia los proyectos de su administración debido ya que “se les está terminando el tiempo”.

Al acudir en el municipio de Guaymas, Sonora, a la firma de decreto para la restitución de casi 30 mil hectáreas al pueblo yaqui, el titular del Ejecutivo sostuvo que al acabar su mandato en 2024 se jubilará.

En conferencia de prensa el presidente dijo:

Ya se nos está terminando el tiempo, ya nos quedan 23 meses, yo tengo que entregar la Presidencia a finales de septiembre del 24, entonces no quiero dejar nada pendiente, quiero cumplir.

Una de las asistentes a la conferencia gritó: “¡No queremos que te vayas!“, y López Obrador reviró:

No, me tengo que ir porque precisamente soy maderista y Madero decía: ‘Sufragio efectivo, no reelección’ (…) Yo ya me voy a jubilar porque ya cierro un ciclo.

Sin embargo, el mandatario federal externó su confianza para los posibles sucesores a la Presidencia, en relación a las tres “corcholatas” de Morena que destapó para las próximas elecciones Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Pero ya termino y afortunadamente hay buenos elementos, mujeres y hombres para el relevo, para entregarles la estafeta.

Afirmó que en su administración quedarán establecidas las bases y “el cambio de mentalidad” en relación a la Cuarta Transformación.