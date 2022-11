Mensajes de WhatsApp entre Guerreros Unidos por caso Ayotzinapa no son confiables: GIEI Los integrantes del GIEI dio a conocer el resultado de un peritaje hecho tras el informe de la Covaj.

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dieron a conocer inconsistencias en los presuntos mensajes de WhatsApp entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que revelaban nueva información sobre la desaparición y destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al dar a conocer los resultados de los peritajes a estos mensajes de texto, los especialistas revelaron que no es posible garantizar la autenticidad de estos mensajes, por lo que no existe confiabilidad en estás imágenes y no pueden considerarse una prueba digital en las judicializaciones del caso.

Los presentado por el GIEI se da tras pedir una prórroga para extender su participación en la investigación y analizar las capturas de pantalla presentadas por la comisión, a las cuales tuvieron acceso el 23 de septiembre pasado, apenas seis días antes de su último informe ante medios de comunicación.

En un mensaje a medios, Francisco Cox Vial, informó que en los mensajes, de acuerdo con el análisis de los fichero, no es posible garantizar la credibilidad de las conversaciones.

Entre los aspectos hallados se determinó que no es posible verificar la fecha en las conversaciones, así como una existencia de “diferencias en la forma de escritura”.

El investigador incluso comentó la existencia de un doble check azul en algunos mensajes capturados en octubre de 2014, cuando esta opción de la red social fue incorporada el 20 de noviembre de 2014

“Se puede evidenciar que hay mensajes omitidos en enero de 2015 (…) no existe confiabilidad en la imagen (…) y los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital”, explicó.

En su último informe, el GIEI dio a conocer que contaba con una versión distinta de los chats que intercambiaron integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos sobre lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014, a la presentada por la comisión.

Por lo anterior, pidieron la intervención de un perito, ya que los mensajes difieren con lo que ellos tienen sobre las intercepciones de comunicaciones con delincuentes en Chicago.

Los investigadores también advirtieron el riesgo de que el ex procurador Jesús Murillo Karam no sea condenado por su participación en la llamada “verdad histórica”, ya que al consignar su caso ante un juez se dejó fuera material probatorio; además, señalaron que la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo puede retrasar la investigación hasta cinco años.