Claudia Sheinbaum no evade responsabilidad de seguridad: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por Omar García Harfuch, reconoció que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, “no evade su responsabilidad” en temas de seguridad y en conjunto con integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, afirmaron que la voluntad y la estrategia son claves en esta materia para proteger a los capitalinos.

En la sede de la SSC, los participantes coincidieron que se necesita voluntad y una estrategia clara para combatir los actos delictivos, estos dos puntos han sido claves en la ciudad para lograr objetivos como la disminución del 51% de delitos en la Ciudad de México. Asimismo, García Harfuch resaltó que no se evaden responsabilidades, sin importar que sean casos delictivos a niveles federales o locales.

El titular de la SSC señaló que la estrategia de seguridad implementada por Claudia Sheinbaum y la comunicación entre todas las dependencias, resultan vitales para conducir la estrategia de seguridad encaminada por cuatro ejes que han sido informados por la mandataria y que atención a las causas, más y mejor policía, creación de la Policía de Investigación y coordinación entre la sociedad civil y las dependencias locales y federales.

García Harfuch resaltó el trabajo de Claudia Sheinbaum: “Si algo le reconocemos a la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, es que ella no evade su responsabilidad. Ella no pregunta si es delito federal, local, si el homicidio tiene que ver con delincuencia organizada o no, ella simplemente dice: hay que frenarlo y hay que resolverlo”, explicó el funcionario.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, subrayó el trabajo que se ha hecho en la capital para bajar los delitos, a diferencia de otros estados del país; aunque los consejos y consejeras mostraron sus inquietudes acerca de extorsiones, la supervisión de antros o la seguridad en cajeros automáticos.

En este escenario, el titular de la SSC no dejó pasar la oportunidad para invitar a los consejeros que ante problemas por extorsión se pueden acercar a la policía, aunque no quieran denunciar, pero que se acerquen con agentes de inteligencia, con la mediación del Consejo Ciudadano y así narren lo sucedido. Así mismo reconoció la labor del Consejo.

“El Consejo nos ha abierto puertas a la Policía a información, datos, cercanía con víctimas, denuncias, en pocas palabras, a información que a veces no tenemos”, reconoció Harfuch.