AMLO pide otra encuesta sobre Reforma Electoral y critica al presidente del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se realice otra encuesta para conocer qué porcentaje de la población está enterada sobre la iniciativa de reforma electoral que impulsa su gobierno y calificó como un “pacto de silencio” la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no haber hecho públicos los resultados del sondeo que revela que 51% está de acuerdo con que se realicen cambios a la legislación.

“Ayer (miércoles) se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron, dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados y como los resultados no le favorecían ocultaron la información. Ayer sale el presidente del INE que da, la verdad, pena ajena, a decir que eso era hace dos meses pero que ya las cosas desde luego han cambiado porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma e electoral, ahora como está en debate pues ya se enteraron más gentes porque cuando hicieron el levantamiento sólo se habían enterado el 27% entonces sería muy bueno hacer otra”, dijo el presidente en su conferencia de este jueves.

La difusión de una encuesta sobre la reforma electoral generó críticas hacia el Instituto Nacional Electoral pues desde Morena, partido del presidente, se le acusó de haber escondido los resultados de este ejercicio en el que los ciudadanos manifiestan su apoyo por que los consejeros sean electos por voto ciudadano (78%), por reducir el número de legisladores (87%), que consideran que los partidos reciben demasiado presupuesto (72%) y que el INE gasta demasiado (43%).

Sobre esta encuesta, el presidente dijo que si bien solo el 27% de la población reconoció conocer sobre la iniciativa, ese porcentaje seguramente será más.

“Sería bueno que hicieran otra ahora igual porque ya la gente está más informada y seguramente ya cambió como sostiene el presidente del INE”, destacó.

El titular del Ejecutivo federal explicó que la intención de su propuesta de reforma no es desaparecer al Instituto Nacional Electoral, sino modificarlo.

“Nadie desaparece o va a desaparecer al INE, lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía, antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral”, destacó.

No obstante, el Ejecutivo federal nuevamente criticó al órgano electoral, pues dijo que “se dan la gran vida”. “Tienen muchísimo dinero porque además los funcionarios del INE y del Tribunal ganan más que el Presidente porque ellos no acataron lo que establece la Constitución, retorcieron la ley, se ampararon, y tiene fideicomisos, y se dan la gran vida”, resaltó.

En abril de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador delineó los ejes de su propuesta de reforma electoral, una de los tres cambios a la Constitución proyectados para la segunda mitad de su administración:

-Transformar al Instituto Nacional Electoral en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual ya no estará compuesto de 11 consejeros, sino de siete que serán electos en agosto mediante el voto ciudadano.

-Eliminar a los Organismos Públicos Locales (Oples) para que sea solo un organismo el que se encargue de elecciones federales y locales.

-Elección de diputados y senadores bajo el método plurinominal (lista)

-Disminución de diputados locales.

-Voto electrónico.

-Garantizar el voto en el extranjero.