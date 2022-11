(Video) Cansada del bullying a su hijo, madre va a la escuela y golpea al estudiante agresor

Una madre ingresó al salón de clases de General Roca CEM 1 en la provincia argentina de Río Negro y golpeó al estudiante a cargo del bullying que su hijo pasaba en la escuela.

En el clip que circula en redes sociales se puede ver a la mujer en el salón de clases diciendo que estaba “podrida” porque su hijo Benjamín estaba pasando por la violencia.

La señora detalló que había ido a la escuela “10 millones de veces” para tratar de remediar la situación, pero sin éxito. Ya en el salón de clases le pidió a su niño que le dijera quien era su agresor, Benjamín lo señala y un alumno sentado al fondo del aula dice “Yo soy”.

La madre le preguntó: “¿Qué te pasa a vos con mi hijo?”, para después agredirlo, forcejearon, mientras el resto de los estudiantes intentaron separarlos, y otros grabaron lo ocurrido.

Lucas Frank, el director de la escuela, señaló que la actitud de la madre es “un proceder que no corresponde” a la situación y afirmó que la mujer había sido llamada con anterioridad para tratar la situación, sin embargo, no acudió a la cita.

Una alumna aseguró que Benjamín nunca sufrió bullying. Los alumnos del centro han organizado una manifestación para que Benjamín no regrese a la escuela.

Por otro lado, Romina, la madre del estudiante agredido por la madre de Benjamín, afirmó que es él quien acosa a sus compañeras. “Ni siquiera es compañero de mi hijo, dos años más chico. Vive peleando. Con mi hijo se peleó hace dos semanas en la calle, y después lo amenazó llevando cuchillos al recreo”, relató.

La madre de Benjamín dijo que se arrepentía de lo sucedido, comentó “La situación me desbordó. No justifico mi accionar. Me desbordé emocionalmente de una situación que se pudo haber evitado hace mucho tiempo ya, porque esto no es nuevo. A mi hijo le pegaron, lo esperaron a la salida de la escuela, entre cuatro compañeros de cuarto año y llegó a casa un día todo ensangrentado.