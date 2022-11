Enrique Alfaro: “Ser candidato presidencial, mi futuro político”

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, indicó que su único futuro político pasa por una candidatura presidencial, dijo que la decisión será personal y dependerá en medida de si Movimiento Ciudadano logra construir un frente opositor que no se base en una “absurda” alianza PAN-PRI.

En una entrevista con medios de comunicación, indicó que no está en búsqueda de la candidatura, sin embargo, se siente con la formación y preparación necesaria para ser parte de un proyecto del país.

El mandatario estatal, declaró “Tengo claro que el siguiente paso de mi carrera política tiene como única posibilidad ser candidato a la Presidencia, no aspiro a ser senador, a ser diputado, no aspiro a ser embajador, tengo claro lo que me tocaría hacer, pero lo que no he decidido es si voy a ser candidato”.

“Más allá de un asunto interno de Movimiento Ciudadano, lo que hace falta entender es si habrá un proyecto por el que valga la pena involucrarse, si somos capaces en la oposición de articular una estrategia para obtener condiciones para competir; ser candidato para hacer un papel testimonial no está en mi agenda de interés”, señaló el funcionario federal.

El gobernador, explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido con eliminar el viejo régimen, pero se ha extraviado y no ha logrado sentar las bases del nuevo, por lo que el país no tiene rumbo.