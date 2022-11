PROPIEDAD DEPORTIVA

¿A QUÉ VAMOS AL MUNDIAL?

Estamos a 11 días de que arranque la fiesta de fútbol más grande, la más esperada por cada fanático del mundo, las 32 selecciones se encuentran prácticamente en concentración, algunas ya dieron a conocer la lista final de 26 jugadores, caso Brasil, que es prácticamente el candidato número uno a alzar la Copa, literalmente puede armar dos selecciones competitivas con su lista de futbolistas.

Otra selección que es candidata a ser campeona del mundo, es la albiceleste, de la mano de Scalonni han logrado reposicionarse como uno de los mejores combinados y más por que ganaron la Copa América, nada más y nada menos que a Brasil, un título internacional que Argentina no conquistaba desde 1993 en la última Copa América, dicho sea de paso, esa final se jugó contra la selección mexicana, que actualmente ya no es invitada a dicha justa continental.

El morbo de esta selección albiceleste lo tiene de nueva cuenta, Leo Messi, ya que el astro argentino ahora buscará retirarse de los mundiales levantando la Copa del mundo, de hecho, con la obtención de la Copa América, Messi por fin consiguió un título a nivel selección, era lo único que le faltaba en su carrera, todos los reflectores estarán puestos en cada accionar de Argentina y Leo Messi.

Y pasando a tema de nuestra selección mexicana, ya no sé si tener coraje, enojo o simplemente resignación, la gestión del “Tata” Martino ha decepcionado a prácticamente todos, lo que arrancó como un proceso esperanzador se fue disolviendo hasta llegar al grado de pedir la salida del entrenador por los pésimos resultados del TRI a partir del año 2021 y también por las polémicas convocatorias de los “jugadores de siempre”; es sobre esto lo que más me puede, ¡cómo es posible que decidas llevar a futbolistas que tuvieron un pésimo torneo en sus respectivas ligas!, caso Jesús Gallardo en Rayados, Héctor Herrera en el Houston Dynamo, Rogelio Funes Mori que es meramente un capricho más del entrenador por ser compatriota, ya que en la Liga, no figuro entre los mejores anotadores, Raúl Jiménez que el tema de su lesión aún no lo deja y lo ha tenido apartado de las canchas desde hace meses, se menciona que su caso es pubalgia severa y por el contrario dejar gente como Santiago Giménez fuera, Santi, quien ahora en la Europa League está consagrado como el líder de goleo, es de no creerse que a esta selección el “Tata” la abarató en demasía y ahora cualquier “hijo de vecino” puede estar en el mundial.

¿A qué vamos al mundial?

Teniendo un pésimo desempeño futbolístico, una pésima gestión buscaremos el tan ansiado quinto partido que, selecciones como la de Costa Rica ya tuvieron, pero que con todo lo anterior mencionado luce aun lejano y más porque en tu mismo grupo tienes a la selección de Argentina, Polonia y Arabia Saudita, este último el mas endeble, amigos, de corazón espero que México y Gerardo Martino me callen la boca y tengamos un mundial memorable, aunque la realidad me dice que simplemente disfrutemos de los partidos sin esperar nada del combinado mexicano.

Nos leemos en la próxima.