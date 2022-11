“Alito vendió una diputación plurinominal en Puebla”: Layda Sansores

En un audio que difundió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores en su programa “El martes del jaguar”, se exhibe que dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, vendió una diputación plurinominal a Charbel Jorge Estefan Chidiac, actual coordinador parlamentario del PRI en el Congreso de Puebla y que un empresario le ofreció “un kilito” para poder dialogar con él.

En el audio se escucha decir a Alito Moreno: “A Charbel le dije, paga esto, paga esto y paga esto y ese hijo de puta al otro día fue y lo pagó a él le dije vas y pagas cinco acá, cinco acá y fue y lo pagó”.

“O sea, obvio, se robó un putamadral de dinero, no está como nosotros”, dice a su interlocutor, cuya identidad no se dio a conocer.

Posteriormente el interlocutor, le dijo al dirigente nacional del PRI que un empresario al que no identifica, le solicitó tramitar una cena con “Alito” que no será gratis.

“Me están pidiendo una cenita con Alito, pero que va a costar un kilito”, le dice el sujeto no identificado en el audio a Moreno Cárdenas.

Sansores, reprochó la conducta de Moreno por vender presuntamente las diputaciones plurinominales en congresos locales.

Expresó, “Hijo de su madre Alejandro, eso es lo que eres ¿Cómo vas a estar cobrando las plurinominales? Es degradar y embarrar la política”.

En qué degradación ha entrado la política con #LordBrother… me parece increíble que vendan hasta las plurinominales; ya no es el más trabajador, el que más quiera la gente, el que lucha, sino el que tiene más dinero. ¡Es no tener honor ni dignidad! pic.twitter.com/COo6e8S3zA

— Layda Sansores (@LaydaSansores) November 9, 2022