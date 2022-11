FORMA PARTE DEL PROYECTO TECNOLÓGICO VIVECAR

Conoce el Padre Ramón, Sacerdote Mexicano y parte de VERICAR Aunque para muchos pueda ser difícil de creer, él es el padre Ramón, originario de Vista Hermosa, Michoacán y con 52 años de edad, apasionado del Fútbol, las novelas de Octavio Paz y la tecnología. Por ese hecho decidió sumarse y apostarle a este proyecto donde se creó una app de movilidad 100% mexicana; de clase mundial que compita contra las plataformas extranjeras como Uber, DiDI y Cabify.

El sacerdote comentó que; «Cuando le platicaron del proyecto, no lo pensó dos veces, decidió sumar esfuerzos desde la parte intelectual, para poder contribuir al beneficio de muchas familias mexicanas que dependen de este servicio, ya que las plataformas actuales hacen cobros excesivos de comisiones a los conductores y sus ingresos se han visto afectados drásticamente, hoy ya no es negocio para ellos, además de que el servicio para usuarios no ofrece calidad ni seguridad en los viajes, las personas se sienten inseguras al usarlas».

