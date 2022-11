La coordinación por la defensa del Edoméx es base de un proyecto de ideas y propuestas

Los trabajos y la creación de la Coordinación por la Defensa del Estado de México son un reconocimiento a la base militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexiquense, la cual camina sin cansancio y del lado correcto de la historia rumbo al triunfo en el 2023, señalaron el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Eric Sevilla, y la Coordinadora por la Defensa del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela.

El líder partidista subrayó que el PRI tomó una decisión histórica al crear la Coordinación por la Defensa del Estado de México. “Los priistas tenemos un gran reto, vamos a formar el primer frente de la defensa de la Patria y de la entidad con Alejandra del Moral Vela”.

Hoy más que nunca, dijo, se requiere de tu experiencia querida Alejandra, de tu ímpetu, de tu compromiso, sumar voces, generar acuerdos, incluir a todas las fuerzas políticas. No estás sola, aquí está tu partido dispuesto a trabajar por un proyecto de ideas y propuestas, para que tengan como prioridad el bienestar de las familias del Estado de México.

El dirigente estatal destacó que “hoy todos somos soldados del PRI y de la nación, hombres y mujeres que vamos a desfilar del lado correcto de la historia, llegó la hora de la defensa del Estado de México, esta elección va por las familias, por nuestros hijos y va por México”.

Hemos visto como se cae de las manos una falsedad, las ocurrencias de un régimen cansado y que ya no da más, no podemos seguir permitiendo eso, lo que hoy se define en el 2023 no solo es una gubernatura, es sin lugar a dudas, la madre de todas las batallas, afirmó.

A su vez, Alejandra del Moral sostuvo que la encomienda que tiene al frente de la Coordinación la asume como un reconocimiento a la base militante, la cual trabaja y camina todos los días sin cansancio para dar lo mejor de sí.

Apuntó que el PRI es un partido comprometido con la transparencia y rendición de cuentas, el cual da resultados legislativos y de gobierno, además de que tiene claro el rumbo y la meta, porque no hay nadie que conozca y represente mejor el territorio mexiquense que los priistas.

Al respecto, manifestó que en torno al Gobernador Alfredo Del Mazo Maza se consiguió el triunfo en 2017 y, en torno a él se ganó en 2021 y se ganará en 2023.

La Coordinadora reiteró que se buscará construir una coalición exitosa, que permita encontrar las coincidencias más allá de las diferencias, para representar dignamente los intereses de las familias mexiquenses, y en donde el tricolor saldrá a las calles a convencer a la población que no milita en ningún partido político.