Monreal dice que Sheinbaum encabeza la purga en Morena Arropado por 15 senadores morenistas, Ricardo Monreal dijo que el embate contra él es por la sucesión presidencial adelantada en Morena; “no me voy a dejar”.

El senador Ricardo Monreal afirmó que producto de la sucesión presidencial adelantada, ha iniciado una “purga” en Morena, promovida por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“Yo lo dije, es un camino sin retorno, quienes diseñaron esta estrategia con asesores extranjeros, no saben la conclusión y la conclusión normalmente, cuando hay este tipo de divisiones y purgas, es que el movimiento se disuelva y no se logre la ratificación del triunfo electoral.

“Pero allá ellos, son los que han iniciado esta guerra, y yo no me voy a dejar, pues es a partir de la sucesión adelantada, y eso apenas se comienza, pero por supuesto que hay intereses muy fuertes tratando de eliminarme a la mala”, dijo Monreal.

Acompañado de 15 senadores de Morena, entre ellos el presidente del Senado, Alejandro Armenta, Jaime Bonilla y José Ramón Enríquez, quienes decidieron aparecer junto a su coordinador parlamentario en una conferencia de prensa, Monreal afirmó que costará trabajo destruirlo como se lo han propuesto sus oponentes políticos al interior del partido.

“Y que no tenemos de ninguna manera declinación por nada, por nadie, vamos a llegar hasta el final (…) No tengo miedo más que de Dios, solo tengo miedo de Dios, tengo temor de Dios, y a él me encomiendo todos los días. Si van a atacarme o a destruirme, que comiencen, porque les va a costar trabajo”, indicó el líder de la bancada de Morena.

Se le preguntó a Ricardo Monreal hasta cuando resistiría en el partido, a lo que entonó un fragmente del bolero ranchero Diciembre me gustó Pa’ que te vayas, y entonó: “que sea tu cruel adiós mi Navidad, no quiero comenzar el Año Nuevo con este triste adiós que me hace tanto mal…”

La noche del martes, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, expresó en la televisión pública del estado que Monreal debe salir de Morena, y lo acusó a él y a su hermano David Monreal, gobernador de Zacatecas, de acumular 48 propiedades en Zacatecas y lucrar con la política junto al líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Ante ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política solicitó el desafuero de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para que comparezca ante la justicia por espionaje, intervención de llamadas telefónicas, y peculado.

“Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada”, indicó el líder de la mayoría de Morena.

Previamente, Ricardo Monreal obtuvo un amparo para que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se abstenga de seguir difundiendo, intervenciones telefónicas, y conversaciones privadas manipuladas en su contra.

Por otra parte, el líder de la bancada de Morena afirmó que en el Senado no se aprobará al vapor la reforma electoral que busca desaparecer al INE, y expresó su respeto por quienes han decidido salir a las calles para defender al Instituto Federal Electoral.

“Pero no vamos a aprobar al vapor lo que ellos (los diputados) hagan, se los digo con toda honestidad. El Senado va a actuar con responsabilidad para poder garantizar que la democracia prevalezca, no vamos a precipitar, ni vamos tampoco simplemente a ratificar”, indicó Monreal Ávila.