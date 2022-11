PROPIEDAD DEPORTIVA

Por: Charly Vázquez Uría

Siempre hemos escuchado frases a manera de motivación como “la unión hace la fuerza” y en contra parte la de “divide y vencerás”, sobre esto es la siguiente columna, ya que como sabrán a cuatro días de la copa del mundo en Qatar y como buenos mexicanos (exceptuando al entrenador) todo dejamos al final, México fue la última selección en enviar a FIFA la lista de 26 jugadores.

No pasó nada que no se había filtrado, las bajas de ‘Tecatito’, Ángulo, Erick Sánchez, Diego Lainez y la de el líder de goleo de la Europa League, Santiago Gimenez, es este último jugador donde la polémica sigue, ¡Cómo es posible que el ‘Tata’ prefiera convocar en una lista de 26 elementos a un jugador que no ha participado en un partido oficial desde el 31 de agosto y que lo acoje una pubalgia severa!.

Eso del lado del entrenador, que con todo respeto, ya ansía que acabe el mundial para recoger “sus chivas” e irse a Argentina, ¿Qué nos podíamos esperar de un DT que en el último año, no estuvo presente en la mayoría de los juegos de Liga y que mantuvo siempre una misma base de convocados independientemente de que estuvieran o no en buen ritmo?; pero por otro lado, ¿Dónde queda el criterio del jugador?, Raúl Jiménez sabe que no está y que no estará para jugar en el mundial, ¿Dónde está la ética de Jimenez?, porque no “agarrarse los pantalones” y decirle al entrenador, no estoy ni al 80%, lleven a Santi, no, eso sólo pasa en el imaginario, ya que como buenos mexicanos, la ley del cangrejo.

Lo que más coraje da, es que todos, absolutamente todos los fanáticos al fútbol sabemos que Raúl Jiménez no estará en tono físico, ni ‘yendo a bailar a Chalma’, vaya, ni con toda la tecnología en cuestión de salud deportiva, lo han podido sacar y a parte, una cosa es recibir el alta médica y otra tener el alta deportiva, la médica es donde el galeno dice ‘bueno, ya aquí termina mi chamba, ya no hay lesión” y viene la otra volver a recobrar condición física, fortaleza muscular y sobre todo, ritmo de juego, algo que Raúl no tendrá.

Pero no solamente en el fútbol vimos este tipo de actos de egoísmo y envidia, también en la Fórmula 1, este deporte que ha venido creciendo en gusto de la sociedad por los grandes logros que ha tenido Sergio Pérez, que es precisamente él quién fue víctima de las envidas de un compañero de su propia escudería, el campeón Max Emilian Verstappen , quien a pesar de ya haberse coronado en el campeonato de automotores no siguió las indicaciones de sus compañeros al pedirle en el GP de Brasil que dejara pasar al mexicano ya que este aún busca escalar en puntaje dentro del campeonato.

Derivado de este acto cruel y egoísta del neerlandés, Checo, con un semblante molesto declaró que le sorprendió la actitud de su “compañero” ya que es gracias a Pérez que Max tiene dos títulos, la cosa en Red Bull esta caliente, Verstappen se convirtió para los fanáticos de F1 mexicanos obviamente en el enemigo público

Es donde me pregunto, si tu buscas el bienestar de un equipo, buscas que las cosas salgan bien, ¿Porqué priorizas tus intereses? Caso Raúl Jiménez con Santi Giménez y Max Verstappen con Sergio Pérez.

Nos leemos en la próxima.