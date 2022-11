Más de 60 puestos ambulantes son retirados en Azcapotzalco

Martí Batres, secretario de Gobierno, informó que la madrugada de este miércoles se realizó un operativo para ordenar la vía pública en la alcaldía Azcapotzalco, en el cual se retiraron 66 puestos de ambulantes.

“Se ordenaron 66 puestos de comercio en vía pública, de esta manera junto con otras autoridades realizan su labor para liberar espacios públicos para el uso y disfrute de la ciudadanía”, informó en un video en redes sociales.

El operativo base realizó alrededor del centro de la alcaldía Azcapotzalco, en coordinación con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Este martes por la madrugada también se realizó un operativo para liberar de comercio en vía pública 600 m2 de Plaza del Estudiante, Centro Histórico, lugar donde se presumía la comisión de hechos ilícitos.

Alrededor de la una de la mañana de este miércoles, autoridades de la alcaldía Azcapotzalco, acompañadas por un grupo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSCCDMX) llegaron al centro de la demarcación para retirar decenas de puestos de ambulantes que se instalaban de forma ilegal y operando fuera de la ley.

Por ello, el personal de la alcaldía comenzó a desalojar la zona y a retirar los puestos ambulantes, no obstante, no se hizo esperar la presencia de decenas de ellos, quienes trataron en un inicio dialogar con las autoridades para que sus puestos no fueran retirados.

Al recibir negativa por parte de las autoridades, la situación comenzó a ponerse tensa y se registraron algunos forcejeos entre policías y comerciantes, una señora sufrió una crisis nerviosa y terminó siendo atendida por los uniformados de la SSC y una ambulancia.

No obstante, el desalojo se llevó a cabo, ante la mirada de sorpresa de los ambulantes, quienes tendrán que buscar una forma de cómo ponerse a trabajar, ya que sus puestos les fueron decomisados.

Las autoridades argumentaron que los comerciantes ya sabían que estaba prohibido instalarse en la vía pública, pero no obedecieron lo acatado por la ley, por lo que se procedió al desalojo.