Elton John dice adiós a Estados Unidos con impresionante concierto en Los Ángeles

Cuarenta y siete años después de subir al escenario en el Dodger Stadium de Los Ángeles con un uniforme de béisbol tachonado de lentejuelas como la estrella pop más grande del mundo, Elton John regresó este domingo 21 de noviembre por la noche con una deslumbrante bata del equipo local; algo más apropiado para un hombre de 75 años al borde de la jubilación.

La multitud de más de 50.000 asistentes, rugió en el momento que llegó en los minutos finales del último concierto norteamericano de una gira que John dice será la última.

“Quiero pasar tiempo con mi familia porque el próximo año cumpliré 76 años”, dijo. “Quiero sacarlos a la luz y mostrarles por qué me retiro”.

Abrazó y besó a su esposo, David Furnish, mientras sus dos hijos, Zachary, de 11 años, y Elijah, de 9 años, que vestían chaquetas de los Dodgers a juego con la leyenda “Elton” en la espalda, saludaban alegremente a la multitud.

Luego, John comenzó a cantar Goodbye Yellow Brick Road, la inevitable canción final que dio nombre a la gira “Farewell Yellow Brick Road”.

Muchos vestían sus propias lentejuelas, gafas brillantes, sombreros de copa, boas de plumas y, en algunos casos, trajes del Pato Donald, que representan etapas de la carrera de 55 años de John.

“Gracias a todos por disfrazarse”, dijo John, “me hace muy feliz cuando visten los disfraces más fantásticos”.

Cuando terminó la última canción, John se quitó la bata y dejó al descubierto otro atuendo de retiro, un chándal verde y rojo, subió a un ascensor pequeño y transparente que lo llevó a una abertura en el fondo. Luego se lo pudo ver en una pantalla de video gigante caminando por un camino de ladrillos amarillos en la distancia.

John tocó Don’t Let the Sun Go Down on Me en homenaje a los cuatro compañeros de banda que han muerto durante su carrera, y después del primer verso trajo a otro invitado, gritando: “¡Damas y caballeros, Brandi Carlile!”

El momento fue un tributo tácito a otro colaborador fallecido, George Michael, quien hizo un dueto con John de la misma manera en la canción de 1991.

Carlile, quien fue central en el reciente regreso de Joni Mitchell al escenario, vestía su propio traje de lentejuelas con el tema de los Dodgers. Ella cantó sus versos e hizo un “¡¿Puedes creer esto?!” cara a la multitud cuando John puso su brazo alrededor de ella y se empapó de los aplausos.

Una caja de ritmos retumbó cuando Dua Lipa, con un vestido negro que contrastaba con los destellos de todos los demás, salió para el primero de los bises, Cold Heart, su éxito de 2021 con John.

El concierto, que se transmitió en vivo por Disney+, fue el último de una aventura de tres noches en el estadio (y su show número 103 en el área de Los Ángeles, le dijo a la multitud). La gira Farewell Yellow Brick Road comenzó en septiembre de 2018 con la primera de las más de 300 fechas programadas. Se suspendió en 2020 debido a la pandemia de covid-19 y se reanudó en 2021.