UNA ¿BUENA ESTRATEGIA?

¿A qué juega el Movimiento Ciudadano? Porque no está con el frente opositor y aparentemente tampoco con Morena, pero la decisión de Dante Delgado de no sumarse a la alianza Va por México termina por favorecer, irremediablemente, al partido presidencial.

Delgado ha reiterado que no se sumará al grupo formado por el PAN, PRI y PRD porque no quiere arrastrar a “políticos quemados, desprestigiados’’; vamos, que el Movimiento Ciudadano no necesita de vejigas para nadar.

Presume que, sin necesidad de aliarse con la triada, su partido ganó las gubernaturas de Jalisco y Nuevo León, así como las capitales de ambos estados y estuvo a punto de ganar la gubernatura de Campeche.

“Nuestra alianza’’, repite, “es con la gente’’.

La estrategia de Dante Delgado es crear sus propios cuadros, pero sin dejar pasar la oportunidad de afiliar a políticos profesionales de otros partidos.

En el Senado, el Movimiento Ciudadano es el partido que más ha crecido porque ha dado refugio a algunos legisladores que abandonaron sus barcos originales para pasar por la fase de “independientes’’ y finalmente terminar vestidos de color naranja.

Hasta ahora el proyecto le ha funcionado.

Pero, lo que políticos profesionales le reprochan, es que Dante Delgado no mira a largo plazo.

Por ejemplo, si el MC sumara los 7 u 8 puntos de la votación que su candidato al Gobierno del Estado de México, Juan Zepeda, pudiera obtener, el triunfo de Va por México estaría casi garantizado.

La negativa a sumarse a la oposición favorece a Morena, por mucho que Dante sea un crítico documentado de las políticas públicas que aplica la administración lopezobradorista.

Igualmente ocurrirá a nivel nacional, cuando sea la hora de las definiciones en la selección del candidato presidencial, a finales del próximo año.

Quizá porque sabe que sus 7 u 8 puntos porcentuales de votación podrían hacer la diferencia, Delgado se está dejando querer, pero corre el riesgo de equivocarse a la hora buena.

El mejor ajedrecista también comete errores.