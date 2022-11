Estrategia de seguridad funciona por atención al pueblo: AMLO

“Está triunfando nuestra estrategia de atender las causas que originan la violencia. (…) Si hay justicia, hay paz y tranquilidad”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar el informe quincenal de seguridad.

Ejemplo de ello, dijo, es la tendencia a la baja que mantiene el delito de secuestro gracias al fomento de una mejor calidad de vida de las personas y el trabajo coordinado con autoridades estatales y municipales.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que la incidencia de secuestros disminuyó 68.1 por ciento, en relación con enero de 2019, al pasar de 185 a 59 hechos; el mes pasado fue el octubre más bajo desde que se tiene registro.

“¿Qué no hay peor cosa que perder la libertad? El secuestro es abominable y esto hemos logrado, (…) un 68 por ciento menos, ¿por qué no verlo y por qué no celebrar que se ha logrado esto y muchas otras cosas? Trabajamos todos los días”, enfatizó el mandatario.

Hay 4 mil 751 detenidos, 536 bandas desarticuladas y dos mil 125 víctimas liberadas como resultado de la labor de la Coordinación Nacional Antisecuestro, informó en conferencia de prensa matutina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

“No es poca cosa porque esto es evitar dolor, sufrimiento”, acotó el jefe del Ejecutivo, al tiempo que resaltó el profesionalismo y eficacia de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional en el objetivo de garantizar la paz entre la población.

La secretaria de Seguridad dio a conocer que el feminicidio cayó 20.8 por ciento en comparación con diciembre de 2018 debido a que se intensificó la persecución y sanción por este delito.

La incidencia delictiva del fuero federal mantiene su tendencia a la baja; se redujo 27.3 por ciento en octubre, mientras que los ilícitos del fuero común tales como el robo de ganado, de transporte, en transporte público individual, a negocio, a casa habitación y a transportistas se reportan a la baja.

Se redujo el robo total en 18 por ciento en comparación con diciembre de 2018, mientras que el robo de vehículo automotor bajó 40.1 por ciento durante este sexenio.

El robo de combustible disminuyó 92.2 por ciento, es decir, de 72 mil barriles a principios de diciembre de 2018 a 5.6 mil barriles sustraídos por día de manera ilegal a la fecha, lo que equivale a un ahorro diario de más de 165 millones de pesos.

El Plan Caseta Segura ha evitado la pérdida de 16 mil 111 millones de pesos durante 2022 y de 39 mil 820 millones de pesos de 2020 al 17 de noviembre de este año.

La titular de la SSPC presentó un análisis del promedio de homicidios dolosos por sexenio basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en el periodo de 1990 a octubre de 2022 resalta la disminución del 9.6 por ciento de variación total en el actual gobierno.

Este ilícito registró un leve repunte durante octubre, sin embargo, en los primeros 20 días de noviembre hubo disminuciones relevantes, por lo que se proyecta 2 mil 395 víctimas, es decir, 22 por ciento menos que el máximo histórico de 2018.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que esta corporación ya tiene 123 mil 535 elementos en 266 coordinaciones regionales; 105 mil 841 son fuerza operativa, 88 por ciento están desplegados y 12 por ciento participa en actividades de apoyo.

Hasta este día se han construido 247 instalaciones; 92 están en ejecución y 155 pendientes por iniciar. Se cuenta con 100 compañías en instalaciones del Ejército, lo que hace un total de 594. Del 8 al 21 de noviembre, la Guardia Nacional proporcionó mil apoyos de seguridad para la dispersión de los Programas para el Bienestar en beneficio de 472 mil 991 personas.

De la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el general Luis Cresencio Sandoval González, hay 159 mil 719 efectivos en nueve misiones que incluyen la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, el plan de migración en las fronteras norte y sur, las operaciones para el combate del robo de combustible y la atención a desastres naturales.