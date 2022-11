Presidente conmemora Día de la Armada en Colima

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conmemoración del Día de la Armada de México en el puerto de Manzanillo, Colima.

“Tenemos que recordar estas fechas, no pueden pasar inadvertidas porque la misión principal de la Armada de México es la defensa de nuestra patria junto con la Secretaría de la Defensa, Ejército y Marina, Fuerzas Armadas para defender a la patria con decoro y lealtad”, expresó.

Aseguró que dichas instituciones son pilares del Estado mexicano y de las más sólidas, por lo que ayudan a consolidar otras como la Guardia Nacional y a hacer realidad proyectos estratégicos, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya.

Desde que la Marina asumió la administración de los puertos y aduanas del país, dijo, se combate el narcotráfico y la corrupción; además, la recaudación aumentó. Este año se proyecta que ascienda hasta un billón de pesos.

Adelantó que la Armada administrará, a través de una empresa adscrita a la Secretaría de Marina, mil 500 kilómetros de vía férreas del corredor del Istmo, desde los límites de Guatemala, pasando por Ciudad Hidalgo, Puerto Chiapas, Salina Cruz, Ixtepec, Coatzacoalcos y Palenque.

El jefe del Ejecutivo resaltó la labor de integrantes de la Marina en la limpieza de sargazo en playas del Caribe y la implementación del Plan Marina en emergencias como sismos y huracanes.

Acompañado de la gobernadora Índira Vizcaíno Silva, el jefe del Ejecutivo reafirmó que el país apuesta a la paz y, al mismo tiempo, defiende su soberanía con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Cabe mencionar que López Obrador en las preguntas con los representantes de los medios de comunicación, expuso que en la marcha a favor del INE del 13 de noviembre “hubo muchísimo robo de carteras”

“El reporte que me dieron de ese día es que hubo muchísimo robo de carteras, no se enojen“, aseveró en tono de burla.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano respondió a los cuestionamientos a la marcha que encabezará el próximo 27 de noviembre en la Ciudad de México, donde también dará su informe trimestral.

“¿Entonces cómo no vamos a celebrarlo? Dice, es que no va a hacer marcha es un desfile, pues llámenle como le llamen, el caso es que vamos a estar todos. ‘Es que van a haber acarreados’, pues no queremos que nadie vaya a la fuerza, todos por su propio pie, por su propia voluntad”, dijo.